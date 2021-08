Pas de baignades sur les plages de Saint-Louis, le 15 août !

La mesure prise par Préfet du département de Saint-Louis intervient dans un contexte de hausse des cas de Covid-19 à Saint-Louis.



"Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus et compte tenu de l'affluence notée durant la journée du 15 août sur les plages dites Hydrobase et Sal-Sal, Sont interdits, du samedi 14 août au lundi 16 août, les rassemblements et les baignades au niveau des plages précitées", note Mamadou NDIAYE dans l'arrêté signé transmis hier, à NDARINFO



L'autorité préfectorale signale que "tout manquement aux dispositions du présent arrêté est possible de peines prévues par les lois et règlements en vigueur".