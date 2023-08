Passation de marchés : À Saint-Louis, des élus locaux formés sur la gestion des contrats (vidéo)

En réponse aux besoins de formations formulés par les collectivités territoriales suivant des processus standardisés, un plan de formation a été élaboré. Cette démarche a été enclenchée dans le cadre du Programme d'Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN). L’expertise du Centre national de la Fonction publique locale a été mise à profit pour renforcer les capacités des élus locaux sur plusieurs thématiques de la gouvernance et du développement local. À Saint-Louis, un atelier a été organisé dans ce sens pour former les acteurs sur la passation des marchés et la gestion des contrats. Abdou Khadre NDIAYE, le directeur général du CNFPL, revient sur le sens de l’activité.