Passation de service du DG du CROUS : bataille rangée entre syndicalistes

La tension montante entre fractions syndicales du Centre Régional des Œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) a explosé, ce matin, à la passation de service entre l’ancien directeur Ibrahima DIAO et le nouveau Pape Ibrahima FAYE.



Une bataille rangée a éclaté dans la salle du CRDS provoquant la suspension de la cérémonie.



Pour rappel, des leaders syndicaux du SATCOUS accusent ceux de la CNTS et du SYNTUS d’avoir hypothéqué les revendications syndicales au profit de leurs intérêts personnels. Ces derniers récusent et dénoncent « la mauvaise foi » et « le manque de légitimité » de ces derniers. Une lourde tâche repose sur les épaules de Papa Ibrahima FAYE.

Nous y reviendrons.



NDARINFO.COM