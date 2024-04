Passeports diplomatiques : Macky Sall signe ce décret, cinq jours avant son départ (document)

Le 28 mars 2024, en une période marquée par des changements significatifs dans la sphère politique sénégalaise, le Président Macky Sall, quatre jours après l’élection de son successeur et quelques jours avant la fin de son mandat, a signé un décret élargissant considérablement la liste des bénéficiaires de passeports diplomatiques. Ce nouveau décret vient modifier les dispositions antérieures concernant l’attribution de ces documents, étendant ainsi les privilèges à diverses catégories de personnalités et leurs conjoints.



Le décret n° 2024-843 vient remplacer l’article premier du Décret n°90-934 du 27 août 1990. Il introduit plusieurs nouvelles catégories parmi les bénéficiaires potentiels de passeports diplomatiques : Les ambassadeurs émérites, Les ambassadeurs à la retraite

Les députés de l’Assemblée nationale, étendant les droits précédemment limités aux membres du bureau de l’Assemblée et à leurs conjoints, Les officiers généraux et leurs conjoints, Les anciens chefs d’État, chefs de gouvernement, ministres, et secrétaires d’État, ainsi que leurs conjoints.



Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Mankeur Ndiaye, a expliqué que l’objectif de ces changements est d’adapter les dispositions régissant l’octroi des passeports diplomatiques aux réalités actuelles de la politique étrangère du Sénégal.



La réforme intervient dans un contexte où les nouvelles autorités sénégalaises ont commencé à restreindre l’usage des passeports diplomatiques par les anciens ministres et secrétaires d’État, une mesure qui a suscité des réactions variées. La députée Adji Mergane Kanouté a exprimé son mécontentement après que les nouvelles directives ont temporairement bloqué son propre passeport, une situation qui a été résolue grâce à son statut de parlementaire encore en exercice.