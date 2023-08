Pays africains où l'inflation régresse le plus en 2023 : le Sénégal n'est pas dans le top 10

Depuis le début de l'année, la plupart des pays africains ont vu leur taux d'inflation baisser. Cette tendance s’est surtout manifestée au Rwanda, au Ghana et au Burkina Faso, selon les données publiées par le site Trading Economics qui dresse un classement des pays d’Afrique où l’inflation a le plus ralenti.



Le Rwanda, le Ghana et le Burkina Faso sont en tête du classement des pays africains qui ont signalé la plus forte baisse d’inflation de janvier à juillet 2023, a annoncé le site Trading Economics.



Au Rwanda, le taux d’inflation a chuté de 13,8 points pour cent en sept mois et s’est retrouvé au niveau de 17,3%.



Au Ghana, l’inflation en juillet était de 41,3% contre 53,6% en janvier, soit une baisse de 10,5 points pour cent.



Le Burkina Faso a enregistré une déflation de -1,1% juillet contre une inflation de 8,2% en janvier, soit 9,3 points de moins en sept mois.



Au pied du podium se trouve le Soudan du Sud. L’inflation y a baissé de 8,8 points pour cent, de 14,4% en janvier à 5,6% en juillet.



Le Botswana a signalé un ralentissement de l’inflation de 7,8 points pour cent, avec un taux de 1,5% en juillet contre 9,3% en janvier.



Viennent ensuite l’Ouganda (-6,5 points pour cent), la Mauritanie (-6,3), l’île Maurice (-5,9), l’Éthiopie (-5,1) et le Cap Vert (-4,8).