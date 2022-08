Pédiatrie de Mbour: Des bébés sauvés d'un incendie provoqué par un court-circuit

Après Linguère et Tivaouane, c’est l’Hôpital de Grand Mbour qui prend le relais pour ce qui concerne les incendies qui affectent surtout les services de pédiatrie, renseigne emedia.



À en croire le Docteur Cissé, il y a eu plus de peur que de mal. Selon ce dernier, l’incendie qui a été vite maîtrisé a eu pour origine un court-circuit. Ainsi, contrairement à ce qui s’était passé à Linguère et à Tivaouane, aucun blessé et aucune perte en vies humaines n’ont été constatés.



Selon les responsables de la structure, les bébés en hospitalisation ont été sauvé par les accompagnants avant l’arrivée des sapeurs-pompiers qui ont maîtrisé le feu.



Pour le moment, les patients attendent d’être relogés avec leurs bébés et l’hôpital est pour le moment mis hors circuit.