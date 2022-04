Pénurie de Kérosène : À l'origine, la guerre larvée entre l'Etat et les pétroliers

La tension sur le Kérosène, le carburant et le gaz ne s’est pas estompée. La crispation des relations entre l’Etat et les fournisseurs pétroliers sériant la résultante de la menace d’arrêt d’approvisionnement en hydrocarbures. Le Ministre des Mines et de la Géologie en sapeur-pompier a affirmé, hier que « laa situation est très tendue, mais on n’est pas en rupture de stock ».



Sophie Gladima annonce qu’une cargaison est attenue ce 22 avril. « À partir du 23 avril, il ne devrait plus y avoir de Jet-A1 ». La ministre indique que la Sar va reprendre ses activités dès le 30 avril prochain.



NdarINFO