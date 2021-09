Pétanque : Championnat du Sénégal en doublettes : Saint-Louis Pétanque Club défend son titre

Après plus d’un mois de trêve pour cause de troisième vague de la covid-19, les concours de pétanque reprennent droit. E t c’est la tenue du Championnat du Sénégal en doublettes pour ce dimanche que les athlètes vont de nouveau renouer avec le chemin des boulodromes.



Une compétition qui avait réuni 70 doublettes lors de l’édition écoulée pour un sacre obtenu par des boulistes venus de Saint-Louis Pétanque Club (SLPC) bourreaux en finale d’une paire issue de Diourbel Pétanque Club (DPC). Les finalistes malheureux ont pour noms : Ablaye Gueye et Cheikh Séye.







