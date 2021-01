Pétition contre le projet de débaptisation des rues : Près de 300 signatures recueillies en une semaine

NDARINFO.COM

Un collectif de filles et fils de Saint-Louis, des amoureux et sympathisants de la ville éparpillés à travers le monde a été mis en place après les dissensions sociales notées sur la débaptisation de l’avenue général de Gaulle au nom de Macky SALL. Une pétition a été alors lancée sur la plateforme citoyenne Avaaz , le 25 décembre 2020. Ce vendredi, 299 personnes souhaitent la suspension de la démarche critiquée.Pour rappel, le collectif invité à faire appel aux historiens et experts, notamment les anciens directeurs du Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal (CRDS), dans le cadre d’une commission citoyenne, pour la publication d’un document objectif, comme concept/guide, sans esprit partisan. Il plaide également pour l’implication les populations de manière démocratique en tenant compte leurs avis et propositions dans une démarche inclusive.