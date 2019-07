Pétrole et Gaz : Macky SALL va octroyer de nouvelles licences

Le Sénégal lance sa prochaine série d’octroi de licences de pétrole et de gaz. Elle aura lieu le 9 octobre prochain lors de la conférence et de l’exposition Africa Oil & Power 2019, au Cap en Afrique du Sud.



Selon Le Soleil, un protocole de coopération en bonne et due forme entre Africa Oil & Power, Cos-Petrogaz et la direction de Petrosen a été signé, hier, en ce sens.



Le but est de promouvoir la prochaine phase d’investissement dans le pays. À cette occasion, Macky Sall recevra le prix de l'Homme africain de l'année dans le cadre de la conférence AOP 2019.



