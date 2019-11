Pétrole et gaz : Un navire de sismique prend feu [Document]

Un incendie s'est déclaré à bord du "Polar Marquis", qui faisait de la sismique au large du Sénégal. L'information a été livrée par Gc Rieber Shipping, gestionnaire dudit bâtiment. Dans un communiqué parcouru par Seneweb, il renseigne que l'incident s'est produit dans la salle des machines. Mais pour l'instant, la situation est sous contrôle et qu'aucun dégât humain n'a été enregistré.



"Les autorités locales ont été saisies ainsi que les parties prenantes concernées pour prendre soin de tous les employés à bord. Le navire a transféré 30 des membres de l'équipage sur un navire d'assistance sur le site et envisage d'autres transferts. Il est remorqué et le temps est calme dans la région. Une évaluation complète de la situation est en cours pour déterminer l'étendue des dommages", lit-on dans leur communiqué.



En effet, le navire "Polar Marquis" appartient à Shearwater Geo Services. Mais, il est exploité, présentement, par Gc Rieber au large du Sénégal. Il s'agit d'un navire sismique 3D, construit en 2000.