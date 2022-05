Phénomène étrange : des tapis de poissons morts sur la plage du Gandiolais – photos

La scène, affreuse, suscite moult interrogations persiste depuis quelques jours sur la page de Mouit et de ses environs (Commune de Ndiébène Gandiol). Timide au début, elle s’est accentuée, ce matin. Un tapis de poissons juvéniles mort de 300 à 500 mètres s’est formé sur les berges.



Phénomène naturel ?



« Ce n’est pas la première fois que pareil spectacle se produit sur les rivages. Cela arrive lorsque les poissons entrent en contact avec une eau de mauvaise qualité en pleine mer », renseigne Insa WADE, le président du CLPA de Gandiol. « Après quelques jours, on ne verra plus rien », a-t-il assuré.



NdarINFO.COM