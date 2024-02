Pierre Goudiaby Atepa : "Ce que j'attends de Macky Sall avant sa prise de parole"

Ce jeudi, Macky Sall accorde une interview à quatre médias dont Seneweb. Mais avant cette prise de parole, Pierre Goudiaby Atepa demande au chef de l'Etat de libérer les principaux détenus liés aux affaires politiques (Ousmane Sonko, Diomaye Faye, etc.) et de revoir la dissolution de Pastef.



"Ce que j'attends du discours ? D'abord, avant de s'adresser à la Nation, les gens attendent qu'il libère les gens. Imaginez qu'il libère les principaux acteurs politiques qui sont en prison, ça va calmer les choses. Ça va faire que les gens vont écouter le discours. Ce serait bien que Macky Sall fasse un geste avant de s'adresser à la Nation. Ça va rendre l'atmosphère moins lourde. Si on nous dit ce jeudi que Sonko et Diomaye sont rentrés chez eux, ça va calmer tout le monde. C'est ce qu'on attend de lui", a plaidé l'architecte sur la Sen TV.



Pierre Goudiaby Atepa poursuit son argumentaire en plaidant également pour le rétablissement du parti Pastef. "Personnellement, j'aimerais bien qu'il revoit la dissolution de Pastef. C'est un acte administratif. On n'en a pas parlé, mais c'est logique. Si tu veux discuter avec des personnes qui ont un parti, avant un quelconque dialogue, il faudrait leur redonner ce parti. Ils vont venir discuter en tant que quoi sinon ? Il faut qu'on soit logique", a-t-il ajouté.