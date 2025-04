Pikine Angle Tall : les habitants en détresse face à l’insalubrité persistante

​Ce samedi 12 avril, les rues de Pikine Angle Tall ont de nouveau résonné des cris de détresse de ses habitants. Réunis pour protester contre une situation sanitaire jugée intenable, les résidents pointent du doigt l’inaction prolongée des autorités face aux problèmes d’assainissement qui minent leur quotidien. Inondations récurrentes, stagnation des eaux usées, mauvaises odeurs : ces conditions dégradantes mettent à rude épreuve la santé des enfants et des personnes âgées, souvent coincés chez eux par l’état des rues. À bout de souffle, la population appelle à une réponse urgente du gouvernement, exigeant que cette question ne soit plus reléguée au second plan.