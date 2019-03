Plaidoyer auprès du président Macky Sall pour le creusement d’un canal du Jeeri dans la commune de Mbane

Monsieur le président, nous voulons juste cultiver et trouver le trésor caché dans les terres de Mbane.

Monsieur le président de la république ; son Excellence Macky Sall, lors de la campagne électorale, les populations de la commune de Mbane avaient promis de vous réélire au premier tour. En effet, les 76% de voix enregistrées pour la coalition BBY, prouvent que les populations de cette commune ont largement tenu leur promesse, mieux que toutes les communes du département de Dagana.





Monsieur, le président de la république Macky Sall, la commune de Mbane regorge de ressources naturelles favorables à un développement économique considérable, dans le nord du Sénégal. En effet, elle est traversée en grande partie par le lac de guiers et dispose de terres vierges et très fertiles pour le développement d’une agriculture irriguée.

Elle dispose aussi d’une main d’œuvre dynamique et jeune, qualifiée dans la pratique de l’agriculture et de l’élevage. Ainsi, l’exploitation des potentialités hydro-agricoles de la commune de Mbane, peut contribuer considérablement à l’autosuffisance alimentaire au Sénégal et à la réduction du taux de chômage des jeunes.

Aujourd’hui, il existe peu d’aménagements hydro-agricoles permettant la pratique de l’agriculture irriguée à grande échelle et le developpement de fermes d’élevage, par les populations de la commune de Mbane.



Déjà, l’installation des agro-business qui s’activent dans la production de cultures commerciales, à proximité du lac de guiers, ne facilitent pas l’accès à l’eau et à la terre par les familles d’agriculteurs établies dans les villages de Thiago, Temeye, Mbane, Singou dieri, Saneinte, Pomo et Ndiakhaye.



Cette difficulté d’accès à l’eau pour l’exploitation agricole des terres de la commune, est la cause principale de la pauvreté qui y règne. Elle empêche le developpement de l’entreprenariat rural et le maintien d’une grande masse de la population, dans cet espace qui regorge de multiples potentialités.



Par conséquent, beaucoup de jeunes sont devenus des ouvriers agricoles mal payés pour le compte des agro-business étrangers ; d’autres se livrent au commerce informel, dans les grandes villes de l’EST (Dakar, Thiès).

Nos braves mamans et sœurs, préfèrent traverser la frontière pour rentrer en Mauritanie où elles se livrent aux travaux domestiques, durant toute la saison sèche.



Les habitants de la partie du Jeeri sont les plus touchés par ce fléau de migration et d’ouvriers agricoles à cause de l’impossibilité d’une agriculture irriguée ; seule l’agriculture sous pluie y est en vigueur. L’agriculture sous pluie demeure même quasi inexistante face aux changements climatiques qui se traduisent par une baisse régulière des précipitations annuelles.



Pourtant, le creusement d’un canal du Jeeri à partir du lac guiers devrait être une réponse pertinente à la pauvreté des populations avec la possibilité d’un développement de l’agriculture irriguée et d’un élevage innovant. Le canal de Jeeri permettra :

E L’aménagement et l’exploitation des milliers d’hectare de terres disponibles ;

E La pratique d’une agriculture régulière et le développement de fermes laitières par les populations de la commune de Mbane ;

E La promotion de l’entrepreneuriat rural par l’installation des jeunes et des femmes dans les exploitations agricoles modernes;

E L’accès aux fourrages du cheptel et la fin de la transhumance vers le Ferlo des éleveurs ;

E La sécurité alimentaire des populations et la contribution à l’autosuffisance alimentaire au Sénégal ;

E La promotion d’un développement intégré porté par l’agriculture et l’élevage.

E Le developpement économique des villages du Jeeri.

Il s’agira d’un déclic pour une véritablement révolution économique portée par l’agriculture au sens large, à l’image de la Californie au Etats Unis d’Amérique, au moment de son expansion agricole. En effet, ce canal du Jeeri permettrait d’engager la révolution agricole du jeeri. Il sera un levier fort pour une commune économiquement et socialement développée.



Monsieur le président de la république, son Excellence Macky Sall, nous ne réclamons pas de nominations à des postes politiques ; nous volons juste cultiver et trouver le trésor caché dans les terres de Mbane.



Sidaty Oumar Sow

Responsable APR/Commune Mbane/Membre CCR Dagana.

Téléphone : 773512226

Email : so-wpoulo@hotmail.fr