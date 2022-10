Plaidoyer pour l’extension de la digue de protection sur toute la Langue de Barbarie – vidéo

Le coordonnateur local de la coalition « Publiez ce que vous payez », a souligné hier la nécessité de généraliser le dispositif de protection de la Langue de Barbarie. « L’une des décisions que nos autorités devraient prendre, c’est d’élargir, de relever l’installation, mais d’étendre la digue de Goxu-Mbacc à Gandiol », a-t-il dit hier en marge d’une mobilisation sociale de la caravane « tambour vers la Cop27 » à Pilote Barre. Ce plaidoyer fait suite aux plaintes des populations de Gandiol qui se sentent exclues des programmes de lutte contre l’érosion côtière. « Elles se demandent pourquoi, seule, Saint-Louis est protégée alors que leur localité subit, elle aussi, les mêmes impacts », a confié Pape Fara DIALLO. « Le prolongement de l’ouvrage est une solution urgente », a-t-il affirmé. La séance a permis de partager et de documenter les problèmes et défis auxquelles les populations font face. Une occasion de formuler un plaidoyer auprès des décideurs pour que le message des communautés locales soit entendu et relayer à l’occasion de cette rencontre internationale.