Plaidoyer pour la promotion d’une candidature féminine à la Mairie de Saint–Louis en 2019

La ville de Saint – Louis a aujourd’hui plus de trois siècles et demi d’existence . C’est la première ville du Sénégal. Elle a été la capitale de l’Afrique Occidentale Française ( AOF ).



Prés de soixante maires , présidents de conseil ou président de délégation spéciale se sont succédé à la tète de la mairie de 1764 à nos jours , TOUS DES HOMMES .



Pourtant des communes , nées bien après elle , ont installé leur mairesse . A titre d’exemples on peut citer des villes comme Diourbel, Kaolack, Podor, Bambey.



Le moment n’est - il pas arrivé même tardivement , (mais mieux vaut tard que jamais ) pour qu’enfin la vieille cité soit confiée à une DAME ?



Ce 08 Mars 2018 , à un peu plus d’un an seulement des prochaines élections locales , nous semble être une bonne date pour une telle interrogation .



En effet c’est d’abord la Journée Internationale de la Femme et ensuite nous pensons que pour se créer les meilleures conditions de réussite il convient , de toujours , se donner du temps .



L’ambition et l’opportunité de mettre une Femme à la tête de la prochaine équipe municipale se justifient à plusieurs égards .



Quantitativement les femmes représentent 50,04 % de la population Saint – Louisienne, elle sont 57,64 % dans le secteur de l’éducation et 49,76% dans la santé , les deux mamelles du secteur social .

Qualitativement , à Saint – Louis , la présence des femmes est significative et déterminante dans la vie économique, sociale et culturelle.



Elles sont principalement dans l’économie maritime, l’économie rurale et le commerce.

Par leur ingéniosité elles mettent, dans tous les quartiers , des systèmes divers et varies de chaînes de solidarité , avec un taux de réussite supérieur à la moyenne .



La lutte pour l’émancipation et l’amélioration des conditions de vie de la femme à décroché plusieurs acquis dont , entre autres, la parité dans les fonctions électives . Plusieurs conquêtes restent à mener . Dans ce cadre Saint – Louis devra se donner un bon rôle , occasion pour reprendre sa place historique d’avant - garde dans la construction d’une société de progrès , de justice et de paix . Une mairesse à sa tète pourrait grandement en faciliter la tâche.



La première mairesse, dans l’ histoire de Saint – Louis , aurait pour mission de conduire les politiques locales de renforcement de la participation des femmes dans la vie économique , sociale et culturelle.

Elle élargirait les espaces de présence de la femme dans toutes les actions entreprises pour permettre à la cité de reconquérir sa place dans la vie nationale .



C’est là, une mission titanesque qui demande qu’elle soit nantie d’un certain nombre de qualités humaines et intellectuelles .



Elle doit faire preuve d’une grande ouverture d’esprit et de générosité de cœur pour une bonne animation de l’équipe municipale.



La coopération décentralisée étant une voie incontournable dans la gouvernance locale , il lui faudra également une vaste culture générale , l’habilitant à négocier efficacement les dossiers de la cité .

Ayant un sens élevé de l’Etat , elle doit avoir une expérience avérée sur le fonctionnement d’institutions nationales et locales ainsi



qu'une claire conscience des rapports entre les pouvoirs exécutif , législatif et judiciaire .

Son expérience professionnelle et son implication dans la vie politique doivent être , pour elle , une source de connaissance profonde des réalités socio – culturelles et socio – économiques vécues par les Saint – Louisiens et Saint - Louisiennes.



Ce profil n’est certes pas exhaustif , mais il permet de se représenter une silhouette plus ou moins précise de la mairesse souhaitée.



Pour terminer nous lançons , à l’occasion de ce 08 Mars 2018, un appel à toutes les Saint – Louisiennes et tous les Saint – Louisiens, d’origine et d’adoption, de la société civile comme de la société politique pour porter cette bataille pour l’avènement d’une mairesse à Saint – Louis, en 2019.



Saint – Louis, le 08 mars 2018



Mamadou BADIANE

Inspecteur de l’Education Nationale , Retraité

Citoyen de Saint – Louis

Email : cefad @ hotmail .fr / Tel : 77 523 35 28