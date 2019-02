Planification stratégique : le MADD forme les Imams et Ulémas de Saint-Louis (vidéo)

Le Mouvement pour la synergie des actions de développement (MAD) poursuit ses actions de développement. Après les consultations gratitude à l’école Boly DIAW, auréolées de succès, il a lancé, mercredi, un atelier sur la panification stratégique au profit des membres de l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis (AIUS). Un conclave qui, selon les bénéficiaires, est arrivé à son heure compte tenu des nombreux défis organisationnels qui interpellent l’association.



Cheikh Ahmed Tidjane DIALLO, l’Imam ratib de Saint-Louis a adressé de vifs remerciements à Mouhamed Lamine MBAYE, le président du MADD, en soulignant la pertinence de sa démarche. S’exprimant en marge de la cérémonie d’ouverture de ce séminaire de deux jours, il a en outre déploré les émeutes meurtrières enregistrées à Tambacounda dans le cadre de la campagne électorale. Il a exhorté les acteurs politiques à faire preuve de sérénité.



« C’est le second jalon que nous posons avec le MADD », a rappelé l’Imam Baba LY, vice-président de l’AIUS. « Nous ne voulons pas nous cantonner sur les activités cultuelles. Nous voulons être des Imams de développement. Nous voulons participer à tout ce qui pousser le pays vers l’émergence », a-t-il dit, en saluant, à ce titre, l’assistance conséquente de Mouhamed Lamine MBAYE.



L’Imam LY a prié par ailleurs pour le renforcement de collaboration entre le MADD et l’AIUS. Rappelons que le MADD organise, ce weekend, des consultations ophtalmologiques au profit des membre de cette structure religieuse.



