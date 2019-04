Plus de 500 civils et 2.400 militaires vont défiler sur la Place Faidherbe

Le Colonel Mbaye CISSÉ, commandant de la zone numéro 2 annonce un « défilé exceptionnel » à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance du Sénégal, ce 04 avril. Plus 500 éléments militaires et 2400 civils dont des élèves des étudiants, des associations, des travailleurs de l’agroindustriels, des artisans, des artistes, des adeptes de pratiques sportives, etc. vont participer à la procession grandiose sur la place Faidherbe. Le Colonel CISSÉ en a fait part, ce matin, en marge d’une répétition générale avant la commémoration proprement dite. NdarInfo a pris sa réaction …