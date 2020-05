Plus de deux mois de chômage : Une situation extrêmement difficile pour les photographes de Saint-Louis (vidéo)

La crise économique qui affecte les différents secteurs d’activités du pays n’épargne pas le métier de la photographie. Avec l’interdiction des cérémonies religieuses, manifestation à caractère familial, politique, institutionnel, les photographes de la ville tricentenaire sont plongés dans une léthargie. « Depuis plus de deux mois, nous ne travaillons pas. Or, nous sommes des pères de famille et la photo est notre métier », a rappelé un des membres de l’association. Leurs sources de revenues fermées, les photographes invitent le gouvernement à les prendre en compte dans l’élan de solidarité qu’il manifeste à l’endroit des autres acteurs économiques.