Plusieurs descentes de la gendarmerie dans les centres "Kara Sécurité"

Ce samedi dans la matinée, tous les centres de redressement de la Kara Sécurité installés dans la banlieue dakaroise ont fait l'objet d'une descente" de la gendarmerie, a renseigné Mounirou Sarr de la commission communication.



Il a ajouté que "Les gestionnaires ont été arrêtés, de même que les éducateurs sur place et tous les pensionnaires, le plus souvent des jeunes victimes de la délinquance juvénile qui y ont été amenés par leur propre parents.



Ces centres appartenant à l'homme politique et guide religieux Serigne Modou Kara, existent depuis plusieurs années et reçoivent de jeunes pensionnaires de toutes les couches sociales. On y rencontre très souvent "des jeunes issus de la bourgeoisie sénégalaise, de même que les enfants de plusieurs autorités de ce pays internés pour addiction à la drogue".



Selon des informations de Libération online, ces descentes entrent dans le cadre d'une enquête en cours au niveau de la brigade de recherches.



PRESSAFRIK