Pôle urbain de Diamniadio : Un bandit abattu par balle lors d'un échange de tirs avec les gendarmes

De nouvelles informations tombent sur la tentative d'attaque à main armée perpétrée la nuit dernière vers 4 h, au Pôle urbain de Diamniadio. L'un des assaillants a été atteint par balle, lors d'un échange de tirs avec les gendarmes. Le malfrat a succombé à ses blessures.



Pour rappel, dans un communiqué exploité par Seneweb un peu plus tôt dans la journée de ce lundi, le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, Chef de la Division communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale est revenu sur le film de cette tentative de braquage.





"Dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 novembre 2022 vers 4 h du matin, un groupe d'individus armés, à bord d'un véhicule 4X4, a été décelé dans le secteur du Pôle urbain de Diamniadio.



Une patrouille a été immédiatement organisée par la brigade de gendarmerie locale, renforcée par l'Escadron de surveillance et d'intervention du Pôle urbain de Diamniadio, pour empêcher toute attaque à main armée contre les unités industrielles implantées dans la zone.



Surpris par la patrouille, les assaillants ont ouvert le feu sur le véhicule de la gendarmerie. Une riposte énergique a permis de neutraliser l'un des délinquants et de procéder à l'interpellation de deux d'entre eux. Ces derniers ont été trouvés porteurs d'objets justifiant leur implication dans cette attaque avortée", lit-on dans la même note.