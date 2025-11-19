Politique mémorielle, sécurité routière et rail : les axes forts de la communication de Sonko

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté, mercredi en Conseil des ministres, les orientations du Gouvernement en matière de politique mémorielle, soulignant la nécessité de préserver, valoriser et transmettre l’héritage historique du Sénégal.





Selon le chef du Gouvernement, la politique mémorielle repose sur deux piliers : le récit historique, destiné à rétablir la vérité des faits et mettre en lumière les figures emblématiques du pays, et l’érection de symboles, visant à renforcer la conscience nationale et à soutenir la promotion touristique.





Sonko a annoncé l’accélération de plusieurs chantiers structurants, dont la construction de la Maison des Archives, de la Bibliothèque nationale, et de bibliothèques régionales. Il a également évoqué l’érection d’un Mémorial à Thiaroye en hommage aux Tirailleurs sénégalais, ainsi que la création d’un Centre de documentation et de recherche consacré à ces derniers.





Le Premier ministre a insisté sur l’enseignement de l’histoire du Massacre de Thiaroye dans les écoles sénégalaises et la tenue annuelle d’une Journée du Tirailleur, destinée à renforcer le devoir de mémoire.





Évoquant la réforme administrative, Sonko a demandé la mise en place d’un Programme gouvernemental de formation continue et d’excellence administrative.





Sur le plan international, il a annoncé le lancement d’une réflexion pour créer une plateforme de marque nationale – “Sénégal” ou “Teranga Sénégal” – destinée à renforcer le rayonnement culturel, sportif, économique et diplomatique du pays. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 devront servir de levier majeur de visibilité internationale.





Abordant la sécurité routière, Sonko a demandé aux ministres concernés de soumettre, avant la fin de l’année, un plan d’action opérationnel issu des états généraux des transports publics.





Enfin, le Premier ministre a fait le point sur le projet stratégique de ligne ferroviaire Dakar–Tambacounda, dont la phase préparatoire devrait être finalisée en 2026. Dans l’intervalle, la voie métrique réhabilitée continuera de garantir la continuité du service ferroviaire national.



M.S/NDARINFO





