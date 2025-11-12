Le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 12 novembre 2025

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE



Le Chef de l’État a ouvert sa communication en revenant sur la célébration de la Journée des Forces armées, organisée le 10 novembre 2025, sous le thème : « Les Forces armées, partenaires des JOJ Dakar 2026 ». Il a félicité le Ministre des Forces armées, le Chef d’État-Major général des Armées, le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et l’ensemble des personnels militaires pour leur engagement exemplaire et la réussite des cérémonies.



Saluant le professionnalisme des Forces armées qui consolident le lien Armée-Nation, le Président de la République a réaffirmé sa volonté de renforcer les capacités de défense, notamment en matière de recrutement, de formation, de préparation et d’équipement. Il a demandé l’accélération de la mise en œuvre des plans de modernisation.



Il a également rappelé son attachement au développement de l’industrie militaire nationale, fondée sur l’innovation technologique. À ce titre, il s’est réjoui de la distinction des premiers lauréats du Prix du Président de la République pour l’innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire. Le Ministre des Forces armées est invité à accélérer la mise en œuvre du Plan stratégique de développement de l’industrie militaire et de l’innovation en matière de défense et de sécurité, dans une logique visant la consolidation de la souveraineté nationale et la protection des intérêts stratégiques du pays.



Concernant la gouvernance des ressources minières, le Chef de l’État est revenu sur l’ouverture, le 04 novembre 2025, du Salon international des Mines. Il a félicité le Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines pour la réussite de l’événement, avant de demander au Gouvernement d’intensifier la transformation du secteur minier et d’accélérer la finalisation du nouveau Code minier en vue de son adoption avant fin 2025.



Le Président de la République a insisté sur le développement territorial durable des zones minières, rappelant l’importance de l’activation efficace du Fonds de Réhabilitation minier et du Fonds de Développement des Collectivités territoriales. Il a souligné la nécessité de renforcer la transformation locale des ressources minières, en particulier dans le cadre du futur Pôle industriel minier de Matam, axé sur une meilleure valorisation des phosphates de Ndendory. Il a également instruit le Ministre des Mines de veiller à l’exploitation optimale des ressources aurifères, notamment à travers la mise en place d’un Comptoir national de commercialisation de l’or.



Le Chef de l’État a par ailleurs demandé au Gouvernement de garantir la maîtrise stratégique de l’actionnariat de l’État dans les entreprises minières privées, de poursuivre la restructuration des sociétés publiques telles que la SOMISEN et la MIFERSO, d’actualiser régulièrement la cartographie minière et d’assurer une gestion concertée des carrières.



Au sujet de la campagne de commercialisation agricole, le Président de la République a rappelé son importance économique et sociale, exhortant le Gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires au lancement de la campagne avant fin novembre 2025. Il a également insisté sur la relance de la production industrielle de la SONACOS SA et des huiliers privés, et sur la nécessité de préserver le positionnement stratégique du Sénégal dans l’industrie sucrière.



Le Président de la République a ensuite souligné que l’inclusion sociale doit demeurer au cœur des politiques publiques. Il a demandé au Gouvernement d’améliorer la prise en charge des personnes vivant avec un handicap, de renforcer leur insertion par l’emploi et l’entreprenariat, et de soutenir leurs activités génératrices de revenus. Il a appelé à la mise en place de modalités spéciales de recrutement dans la fonction publique et les entreprises. Le Ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités devra conduire, d’ici la fin de l’année, des concertations avec les organisations concernées, afin d’élaborer une stratégie nationale de soutien renforcé dès 2026.



COMMUNICATIONS DES MINISTRES



Le Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a fait une communication sur le développement de l’énergie nucléaire au Sénégal.



Le Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, intervenant pour le compte du Ministre de la Jeunesse et des Sports, a présenté une communication relative à la stratégie d’inclusion sociale et d’équité territoriale des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.



TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES



Le Conseil a examiné et adopté les textes suivants :



– le projet de loi portant Code de la Publicité ;

– le projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal (CCJS).



MESURES INDIVIDUELLES



Au titre du Ministère de l’Industrie et du Commerce

• Monsieur Mamadou Lamine Ndiaye, Commissaire aux enquêtes économiques, est nommé Directeur général de l’Agence de Promotion des Sites industriels (APROSI), en remplacement de Monsieur Amadou Gueye.

• Monsieur Moussa Ba, Logisticien, est nommé Président du Conseil d’Administration de l’Agence de Régulation des Marchés (ARM), en remplacement de Monsieur El Hadji Malick Mboup.



Au titre du Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires

• Madame Aminata Bandel Wane, Urbaniste, est nommée Directeur général de l’Urbanisme et de l’Architecture, en remplacement de Monsieur Abdoulaye Diouf.



Au titre du Ministère des Pêches et de l’Économie maritime

• Monsieur Cheikh Fall, Ingénieur des Pêches, est nommé Directeur des Pêches maritimes (DPM), en remplacement de Monsieur Ismaila Ndiaye.



Au titre du Ministère des Infrastructures

• Madame Adja Awa Sogue Gueye, Économiste-Planificateur, est nommée Directeur de la Planification, du Suivi-évaluation et de la Prospective.



Fait à Dakar,

Marie Rose Khady Fatou Faye

Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre,

Chargée des Relations avec les Institutions,

Porte-parole du Gouvernement



