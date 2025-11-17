Touba : Le PDS/Saint-Louis reçoit les bénédictions de Serigne Abdou Karim Mbacké

Une délégation de la coordination départementale du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de Saint-Louis, conduite par son coordonnateur Djibril Sakho, a été reçue dimanche à Touba par Serigne Abdou Karim Mbacké.



Lors de cette audience, le marabout a réaffirmé son amitié à l’ancien président Abdoulaye Wade, rappelant avoir été mis en relation à deux reprises avec son fils Karim Wade par l’ex-chef de l’État. Il a exprimé sa conviction que ce dernier "aura d’importantes fonctions dans ce pays".



S’exprimant à la sortie de l’audience, Djibril Sakho, également candidat déclaré du PDS aux élections municipales de janvier 2027 à Saint-Louis, s’est dit "revigoré" par les échanges avec le guide religieux.



« Nous sommes venus solliciter des prières pour le président Abdoulaye Wade, mais aussi pour un retour apaisé de notre candidat, Karim Meïssa Wade. Le Sénégal a besoin de lui, de son appui et de sa présence », a-t-il déclaré.



Le responsable politique a également salué la mobilisation des structures locales du parti.



« La présence des fédérations rurales et urbaines à cette visite témoigne de l’unité du département de Saint-Louis. Il est important que nous continuions à renforcer cette cohésion », a-t-il souligné.



