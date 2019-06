Port de Dakar : 750 kg de cocaïne saisis

La Douane sénégalaise vient d’effectuer un coup de filet jamais égalé au Sénégal. En effet, les éléments de la subdivision de la Douane au port de Dakar, en présence des éléments de la Police, de la Gendarmerie, du Directeur de l’Ocrtis, du commandant du Port, des représentants de Grimaldi et des agents du port, ont mis la main ce dimanche 30 juin 2019, un peu après 1h du matin, sur plus de 750 kilogrammes de cocaïne pure dissimulée dans des emballages et mis dans des sacs de voyage.Ces sacs de voyage étaient dissimulés dans des voitures de marque Renault, de type Kwid. Dans chaque voiture, il y a eu 2 sacs et dans chaque sac, les douaniers ont trouvé 25 kilos de cocaïne. Ce qui fait, 50 kilos dans chaque voiture qui sont au nombre de 15 soit un total de 750 kilogrammes de cocaïne.Selon les éléments de la subdivision de la Douane au port qui ont parlé à l’équipe de Dakaractu sur place, le navire Grande Nigeria qui appartient au groupe Grimaldi Lines (l’un des plus grands clients du port de Dakar), de type Ro Ro spécialement destiné au transport de véhicules, a quitté le port de Paranagua au Brésil 15 juin dernier et est arrivé à Dakar ce samedi 29 juin dans l’après-midi. C’est un couple de blancs, qui est d’ailleurs arrêtés et gardés à vue au port, qui a convoyé et suivi la cargaison depuis Brésil. Des sénégalais présumés complices, ont aussi été arrêtés.Sur les 15 véhicules où les douaniers ont trouvé la Cocaïne, 4 étaient destinés au Port de Hambourg en Allemagne et les 11 autres devaient rallier le port de Tema, au Ghana.Les véhicules de type Kwid sont neufs et le chargeur est la société Renault du Brésil où se trouve l’usine. La drogue a été analysée positive sur place par les éléments de la Douane, mais aussi de la Police nationale dont le laboratoire a confirmé que c’est de la Cocaïne pure.Vu l’importance de cette saisie jamais opérée au Sénégal, le Commandant du port de Dakar a décidé de la saisie aussi du navire pour les besoins de l’enquête.