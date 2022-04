Pour une agriculture productive et résiliente : de nouveaux programmes veulent renforcer la participation économique des femmes – vidéo

Des élus de la région de Saint-Louis, des autorités administratives, des membres de services techniques déconcentrés et d’agences de développement et des responsables du Réseau des femmes agricultrices du Nord (REFAN) ont pris part hier à un atelier de lancement du programme « Approches transformatives pour reconnaître, réduire et redistribuer le travail de soin non rémunéré dans les programmes d'autonomisation économique des femmes » (3R Sénégal). Le Projet Appui aux Femmes dans l’Agriculture, Femmes et Développement Durable (PAF/ AgriFeD-Iles Baléares) a été également lancé en marge de cette rencontre. Le programme 3RSénégal veut « reconnaître, réduire et redistribuer les soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser par un meilleur équilibre des rôles dans la famille et la communauté ». Le PAF/ AgriFeD-Iles Baléares cible les régions Saint-Louis, Kolda, Tambacounda, Ziguinchor ainsi que la zone des Niayes. Des zones à fort potentiel agricole. Au terme de ses trois ans d’intervention, le projet devra autonomiser 15.000 agricultrices sénégalaises et renforcer considérablement leur résilience face aux changements climatiques. Ces initiatives, financées par le Canada grâce au plaidoyer d’ONU Femmes, veulent renforcer l’apport de services publics adaptés, et la mise en place d’infrastructures et de politiques de protection sociale. Ils entendent éliminer les obstacles structurels à la pleine et égale participation des femmes à l'économie.