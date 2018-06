Présidence du conseil d’administration de la BRVM : Pierre Goudiaby Atepa rempile

Les Assemblées Générales Ordinaires de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et du Dépositaire Central / Banque de Règlement (DC/BR) de l’UEMOA se sont tenues à Dakar ce mardi 19 juin 2018.



A l’issue de ces assemblées Générales Ordinaires, les premières réunions des nouveaux Conseils d’Administration de la BRVM et du DC/BR se sont tenues et les membres des Conseils ont reconduit à l’unanimité dans ses fonctions Monsieur Pierre Atépa GOUDIABY en qualité de Président des deux Conseils pour un mandat de trois (3) ans. Il aura la charge de superviser l’exécution des plans stratégiques 2018-2020 des deux structures centrales du Marché Financier Régional.



A PROPOS DE PIERRE ATEPA GOUDIABY







Pierre Goudiaby Atépa est né le 30 juin 1947 à Ziguinchor (Sénégal). Après l’obtention du Baccalauréat, Il intègre la prestigieuse Rensselaer Polytechnic Institute de New York où il décroche son diplôme d’Ingénieur « Building Sciences » et son diplôme d’Architecte. Président du groupe Atépa, il a été conseillé spécial du Président Abdoulaye WADE du Sénégal de 2000 à 2012.



En quarante ans de carrière, il a pu s’imposer comme l’un des plus grands architectes contemporains, même s’il se définit comme « un architecte du développement ». Atépa est l’une des cent personnalités les plus influentes du continent africain et s’intéresse particulièrement à la jeunesse africaine. Pierre Atépa GOUDIABY assure les fonctions de Président des Conseils d’Administration de la BRVM et du DC/BR depuis le 25 juin 2015.



Financialafrik.com