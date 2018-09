Présidentielle 2019 : Madické Niang va lancer sa candidature après la Tamkharite

Selon les informations de Libération, Me Madické Niang n'a pas renoncé à son ambition de se lancer dans la course de la présidentielle de 2019. Le journal informe que le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie va annoncer sa candidature après la fête de Tamkharit, prévue ce mercredi.



La même source indique que l'ancien ministre de la Justice sous Wade a déjà commencé à recueillir des parrainages à Touba et prévoit de lancer dans les prochains jour la collecte des signatures dans les autres localités du pays.



