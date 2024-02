Présidentielle 2024 : 16 candidats validés par le CC refusent de dialoguer avec Macky Sall

Les 16 candidats regroupés autour de la plateforme FC25 ont tenu un point de presse ce vendredi 23 février 2024 suite à l’interview accordée par le président de la République à une partie de la presse nationale. Ils refusent tout dialogue lancé par le chef de l’État. Selon eux, l’objectif du Président Sall est de passer par le dialogue pour diviser l’opposition et le peuple sénégalais.



“L’entretien du président de la République Macky comme d’habitude il a encore violé la constitution. Il refuse d’appliquer la décision du Conseil constitutionnel. Ce refus est motivé par la convocation d’un dialogue qui est inopportun. Son objectif principal est d’essayer d’écarter des candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel et éventuellement par le dialogue. Ce que les candidats ici présents refusent systématiquement”, a déclaré Cheikh Tidiane Youm qui a parlé au nom des 16 candidats regroupés au sein du collectif FC25.





“Le collectif s’oppose à tout dialogue et exige qu’une date soit prise avant le 2 avril pour déclencher le processus électoral”, a dit Boubacar Camara, membre du FC25 et candidat à l’élection présidentielle.