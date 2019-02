Présidentielle du 24 février : Thierno Madani Tall soutient Macky Sall

Le khalife général de la famille omarienne, Thierno Madani Tall, a pris position pour la présidentielle du 24 février. Thierno Madani Tall, qui recevait une délégation conduite par le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, a officialisé son soutien au Président sortant, Macky Sall.



“J’ai parrainé Macky Sall donc je ne peux que prier pour sa réélection”, a déclaré le marabout, repris par Libération. Thierno Madani Tall a ajouté que “l’unité des membres du gouvernement est la clé de la victoire de Macky Sall”.



Libération signale qu’Amadou Ba était accompagné, notamment, du maire des Parcelles Assainies, Moussa Sy, du porte-parole du gouvernement et de l’Apr, Seydou Guèye, de la ministre-conseiller du chef de l’État Zahra Iyane Thiam, du directeur des Impôts et Domaines, Cheikh Tidiane Bâ



