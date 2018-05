Prévention des tensions universitaires : Cheikhou KAMARA propose la création d’une cellule de gestion des crises ( vidéo )

Le président de l’Action, Assistance, Entraide, Solidarité et Développement (3AESD) qui s’entretenait, dimanche avec NDARINFO, appelle notamment à la mise en place d’une cellule de gestion des crises regroupant des autorités universités, des dignitaires religieuses et coutumières, des leaders d’opinion, ainsi que les syndicats des travailleurs et des étudiants. « Il faut que toutes les parties prenantes se retrouvent au tour d’une table pour dialoguer. Car, dans ces crises, personne n’y gagne », a-t-il rappelé.



Il a par ailleurs regretté les saccages du patrimoine public, qui, rappelle-t-il, sont des biens des étudiants, en exigeant toutefois, l’arrêt définitif des retards de paiement des bourses.



Cheikhou KAMARA souligne par ailleurs la nécessité de créer « un métier des œuvres sociales » qui donnera à des travailleurs spécialisés les aptitudes à « contenir et encadrer les étudiants ». Le cas échéant, il propose l’organisation de sessions de formation sur la psychologie, la sociologie de l’organisation et de la famille au bénéfice des agents « pour que la cohabitation avec les étudiants soit harmonieuse ».



Il faut signaler que l'association 3AESD déroule depuis plusieurs années à Saint-Louis des programmes sociaux visant à améliorer les conditions de vie des populations défavorisées. Cet engagement personnel du responsable politique se déploie à travers plusieurs activités déroulés sur fonds propres.



Par sa constance et son dynamisme, l’initiative de Cheikhou KAMARA a permis d’engranger des résultats satisfaisants et l’adhésion des populations. Le jeune leader pense que cette vision solidaire et citoyenne doit être le ciment des relations sociales, dont celles de la communauté universitaire.



