Prévention du Coronavirus : Les Imams de Saint-Louis apportent leur contribution (vidéo)

L’association des Imams et Ulémas de Saint-Louis appelle au renforcement de la sensibilisation sur les mesures préventives contre le Coronavirus dans les sermons du vendredi et les cérémonies familiales. En a croire les religieux, les mobilisations sociales sont une bonne occasion de conscientiser les populations sur les dispositions à prendre au niveau individuel pour éviter une éventuelle contamination. Ils ont par ailleurs présenté le point de vue de l’islam sur la question et l’attitude qu’adoptait le Prophète Mouhammad (Paix et Salut Sur Lui) en cas d’épidémie. L'AIUS annonce par ailleurs l'organisation, cette année, un forum international sur les problèmes économies et sociétaux qui interpellent la marche de Saint-Louis.