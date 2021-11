Prise en charge des hémodialysés : Des Domou NDAR volent au secours de l’hôpital – vidéo

Un important lot de médicaments et de consommables d’une valeur de plus d’un million de francs CFA a été offert au service d’hémodialyse de l’hôpital régional de Saint-Louis par le cadre de concertation unitaire de Saint-Louis « Pencum NDAR ». Une action qui vise à assurer une meilleure prise en charge des patients sous hémodialyse. Cette organisation apolitique regroupe des fils et filles de la ville d’ici et d’ailleurs soucieux de participer à l’essor de la cité tricentenaire.