Produit impropre à la consommation : Du gel de silice retrouvé dans du riz

Une amende de 40 millions est infligée à la propriétaire de l’entreprise Firma suite à la découverte de cristaux de gel de silice à la place du riz par un consommateur de Mbéguène, village dans le département de Kébémer et région de Louga. Ce dernier avait acheté un sac de 50 Kg de riz de la marque Buffalo, d’après L’As. Le journal, reprenant les propos du chef de la Division des consommateurs, Isaac Wade, alerte : « Il s’agit d’un corps étranger dans le riz. S’il y a un corps étranger dans du riz, on considère que ce riz est impropre à la consommation. C’est dangereux de le consommer. »



Poursuivant, ce dernier ajoute que « c’est un gel qui se trouve dans les containers pour diminuer l’humidité. » Aussi, « ce gel en granulés blancs se retrouve dans certains vêtements comme les costumes pour absorber l’humidité. »



Selon Wade, les 19 sacs incriminés seront soumis à une analyse approfondie au niveau du commerce intérieur. Déjà, assure-t-il, l’investigation menée ce week-end a abouti à la verbalisation de l’entreprise Firma de madame Faty qui commercialise le riz Buffalo. Aussi, « ce n’est pas un gros stock. Il s’agit d’un lot de 19 sacs, les 18 ont été mis en sécurité. C’est un seul sac qui a été égaré par les manutentionnaires et il s’est retrouvé à Mbèguène. Le sac est retrouvé et sera acheminé à Dakar. »



EMEDIA