Professeur Mor Penda Diongue : Le temps d’une vie utile pour l'UGB et une leçon d’humilité pour toute l’humanité

« De Dieu nous provenons et vers Lui nous retournerons. C'est Lui l'auteur de nos vies, Il nous en fait cadeau quand Il le décide et Il récupère son bien (l'âme de ses serviteurs) quand Il le décrète. Nul n'a un droit de regard sur ses augustes desseins».



Ces versets coraniques restent plus-que jamais éternels ; ils évacuent tout doute sur notre propre mortalité et fixent les termes de notre bref séjour sur terre : « Il a assigné à toute âme un terme quand leur heure sonne, ils ne peuvent en repousser l'échéance ni l'avancer" (Coran, Sourate 7, Verset 34). Aucune âme ne peut mourir, si ce n'est avec la permission de Dieu, à un terme prescrit : (Coran: Sourate 3, Verset 145).



Au moment où nous couchons ces quelques lignes pour rendre hommage à notre collègue, Professeur Mor Penda Diongue du Département de Langues étrangères appliquées de Gaston Berger de Saint-Louis, nous sommes toujours sous le choc, attristé d’avoir perdu un éminent collègue. Serigne Mor, comme nous aimions bien l’appeler, fut non seulement notre collègue de bureau, mais aussi notre frère sous l’ombre des conseils et encouragements de qui nous avons pu braver les premiers soubresauts de notre retour au Sénégal pour briguer le poste de d’enseignant-chercheur à l’université de Gaston Berger.



Connaissant bien son humilité, Professeur Diongue nous aurait certainement déconseillé de ne rien écrire sur lui, mais je ne saurais ne pas déroger à la règle pour lui rendre ce vibrant hommage pour ce qu’il représentait pour nous et pour notre chère UFR, par ricochet, notre Département de LEA toutes sections confondues. Entre 2018-2021, le destin avait bien voulu que nous partageassions un bureau avec ce collègue dont l’humilité intellectuelle est signe d’une belle âme qui dégageait la splendeur, la sérénité et la discrétion d’un homme de Dieu toujours en phase avec les préceptes et recommandations de son Seigneur. La rigueur de formateur, le sens élevé du travail bien accompli et la passion pour l’enseignement ont été les marques de fabrique de cet homme discret, véridique, intègre, affable et de commerce très facile sur dose d’une ouverture d’esprit scientifique sans égal.



Le Professeur Diongue fut non seulement un universitaire accompli, pétri de grandes qualités humaines, un érudit aux dimensions multiples, mais aussi un homme d’une humilité et d’une discrétion exceptionnelles qui forcent le respect. Le parcours académique et la vie de cet homme sont riches en enseignements. L’un de ses plus proches amis, en l'occurrence, le Professeur Cheikh Guèye de la section espagnol de LEA qui le connaît très bien pour l’avoir pratiqué pendant très longtemps, dira aisément que le parcours du Professeur Diongue a été auréolé de succès. Du jeune et dynamique Professeur d’espagnol qu’il fut au lycée, Pr. Diongue a dû gravir tous les échelons de réussite et d’excellence pour arriver au summum de sa carrière professionnelle d’enseignant-chercheur au Département de Langues étrangères appliquées. Voilà sept jours déjà depuis que le UFR des Lettres et Sciences humaines est devenu orphelin de cet homme, alors que la pluie des beaux témoignages continue de tomber, nous avons la forte conviction que l’ombre du Professeur Diongue planera sur le Département de Langues étrangères appliquées pour toujours et marquera les esprits pour l’éternité.



Telle une bougie qui s’est longtemps consumée pour répandre sa lumière à ses alentours, l’homme fut d’une générosité et une densité intellectuelle de haute facture. Selon le Pr. Aly Sambou, Pr. Diongue fut un « […] un maître de ses classes, adulé pour sa haute connaissance de la langue espagnole […] ». Pour son collègue de bureau, le Pr. Ibrahima Diop, Pr Diongue fut « […] un enseignant passionné, dévoué et consciencieux […] ». Son ami et collègue du de LEA et l’actuel Recteur de l’Université Gaston Berger, Professeur Magatte Nidaye salue la sincérité et l’intégrité d’un homme entier, honnête et dévoué qui dit toujours « […] ce qu’il pense […].



En substance, tous ces beaux témoignages écrits et oraux venant d’individus qui le connaissent bien dans ce milieu universitaire et bien au-delà prouvent à suffisance que Pr. Diongue a bien accompli sa mission de formateur et d’enseignant de la plus belle des manières. À l’instar d’autres collègues (Pr.Cheikh Diouf; Pr. Mokhtar Gaye; Pr. Maweja Mbaya) très tôt arrachés à notre affection, Pr. Diongue a aussi non seulement servi sa section, son UFR, son université de façon significative, mais il a grandement contribué à l’enseignement et la formation d’une armée de jeunes universitaires qui sortent de LEA et occupent de hautes stations dans le pays. Peut-être, l’homme avait-il secrètement dû lire et bien comprendre les propos subversifs d’Abraham Lincoln : « Aux partisans de la vitesse », Abraham Lincoln avait-il l’habitude de dire :

« La vie ne se résume pas aux aiguilles d’une montre, mais plutôt à la qualité des actes

Posés pendant notre séjour bref et passager sur terre ».



Certes le séjour du Professeur Mor Penda Diongue sur terre n’a duré que le temps d’une rose, mais la qualité des actes qu’il a posés durant ses 52 ans sur terre l’immortalisent à jamais pour servir de viatique pour le Sénégal et pour toute l’humanité. N’est-ce pas, c'est cela, vivre ?



Nous renouvelons toutes nos condoléances à sa famille éplorée, au Recteur de l’Université Gaston Berger, Professeur Magatte Ndiaye; au Directeur de l’UFR des Lettres et Sciences humaines, Professeur Djidiack Faye; au Chef de Département de LEA, Professeure Yaye Fatou Fall; aux PER et PATS et à toute la communauté universitaire de Gaston Berger de Saint-Louis.



Descanse en paz estimado colega, Serigne Mor Penda.

A Dios !



Moustapha Fall,

Enseignant-Chercheur

Département de Langue Étrangère, Appliquée

Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal.