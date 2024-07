Programme des 10 villes - Pikine : Ousmane Sonko s’interroge sur la destination des 60 milliards FCFA

Le Premier ministre Ousmane SONKO a fait escale au grand bassin de rétention d’eaux usées de Pikine après avoir lancé à la place Chaumière de Guet-Ndar de la deuxième journée de Set-Setal National.



Il s’est interrogé sur l’arrêt des travaux du programme d’assainissement de Pikine inscrit dans le cadre du programme des 10 villes. « Le principal canal d’évacuation des eaux est à un niveau bas. Une station d’épuration devait être construite, ici, pour relever l’eau, le traiter et l’évacuer », a-t-il expliqué. « Pourquoi l’infrastructure n’a pas été érigée alors que l’argent s’est volatilisé », s’est interrogé le chef du gouvernement qui demande au directeur de l’Onas de lui faire un rapport sur l’affaire.



« Nous prendrons les dispositions nécessaires que les travaux soient poursuivis », a-t-il ajouté en annonçant la mise en place, à titre provisoire, d’un bassin et la dotation de 10 motopompes pour l’évacuation des eaux durant l’hivernage.



Il a invité les populations à soutenir les actions prévues par lutter contre les inondations, en exhortant notamment les jeunes et le secteur privé à se mobiliser lors des curages des caniveaux, ainsi qu’à éviter le rejet de corps solides dans les canalisations.



