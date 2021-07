Projet GTA de BP : les "écosystèmes sensibles" de Saint-Louis menacés, selon Greenpeace

Le projet GTA met en évidence les limites de cette approche. Il ne fait partie d'aucune des "zones interdites" de BP, mais est entouré d'écosystèmes sensibles.



Le littoral mauritanien est une partie importante de la voie de migration de l'Atlantique Est, l'une des principales routes de migration au monde pour les oiseaux d'eau. Chaque année, des millions d'oiseaux font le voyage de l'Arctique à l'Afrique, s'appuyant sur une série de sites côtiers en route pour s'arrêter et se nourrir. Les mers autour de la zone choisie pour le projet sont l'un de ces sites.



Le terminal du hub sera situé à moins de 5 km du parc national mauritanien du Diawling - avec ses mangroves et forêts d'acacias et 250 espèces différentes d'oiseaux - qui relève de la troisième catégorie de protection de l'UICN.



A une distance similaire, au Sénégal, se trouve l'aire marine protégée (AMP) de Saint-Louis, un site important pour la pêche locale et une zone d'alimentation pour les baleines et les dauphins. Il fait également partie du couloir migratoire des oiseaux se dirigeant vers les parcs nationaux de la Langue de Barbarie et du Djoudj, eux-mêmes distants respectivement de 15 km et 35 km. Alors que le premier est un site de nidification pour les tortues marines, le second est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et un sanctuaire pour plus de 1,5 million d'oiseaux. Encore plus proche se trouve la réserve de Guembuel, une zone humide désignée d'importance internationale abritant des flamants roses, des tortues et des singes.



La biologiste marine consultante Sandra Kloff, qui travaille dans la région depuis 25 ans, a averti que la stratégie de BP était insuffisante pour protéger la biodiversité ici.



« Si nous pensons que la survie de notre espèce est garantie par le simple respect de quelques espèces et morceaux de la planète reconnus par l'UICN ou d'autres organisations internationales comme vulnérables, alors nous sommes condamnés… Il faudrait protéger la biodiversité vulnérable identifiée par le communauté scientifique, point final », a-t-elle déclaré à Unearthed.



Bien que la plupart de ses coraux soient morts, le récif et les habitats du fond marin environnant abritent des espèces - dont beaucoup ont été découvertes pour la première fois dans cette région - de poissons, crabes, bénitiers et éponges. Le récif est également un puits de carbone et pourrait être une nouvelle frontière dans le domaine du changement climatique et de la recherche pharmaceutique. Et dans la partie sud du récif – sa zone la plus sensible et la plus proche du projet – les scientifiques ont trouvé des coraux vivants et pensent que d'autres pourraient repousser.



Le pipeline du projet serpente à travers différentes sections du récif, à environ 600 m des deux côtés du pipeline. Kloff craint que cela soit suffisamment proche pour signifier que les sédiments perturbés lors de l'enfouissement du pipeline pourraient étouffer des espèces telles que le corail vivant.



Elle a déclaré à Unearthed : « Ce type de récif de corail est maintenant connu comme un habitat essentiel pour les poissons et les sédiments des fonds meubles environnants offrent des habitats à une grande diversité d'espèces. En fait, la diversité des espèces vivant sur le fond marin mauritanien est la plus élevée de la région. où BP met son pipeline. Tout type de perturbation physique, y compris les pipelines et les débris qu'ils apportent, détruirait une partie de cette biodiversité [sur le fond marin], pour toujours. »



BP a souligné une étude qui suggère que tout impact de l'enfouissement des pipelines est généralement limité à un rayon de 100 m. Kloff a cependant déclaré à Unearthed que l'impact pourrait varier en fonction de l'environnement et que la vitesse des courants de marée sur le fond marin en Mauritanie signifie que les sédiments pourraient se déplacer sur des zones beaucoup plus vastes. L'enfouissement du pipeline permettrait la poursuite de pratiques dommageables, telles que le chalutage de fond par l'industrie de la pêche, a-t-elle ajouté. Elle a suggéré que BP pourrait également poser le pipeline sur le fond marin. Son itinéraire final sera discuté dans une analyse à venir.



Source : unearthed.greenpeace.org