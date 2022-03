Projet Sénégal Eau Potable : Le Sénégal signe une convention de près de 45 milliards FCFA

Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a signé avec l’Equipe Europe une convention destinée au projet «Sénégal Eau Potable Covid-19», pour un montant total de 70.05 millions d’euros, soit environ 45 milliards de FCFA. C’était en marge du 9e Forum de l’eau, ouvert ce lundi 21 mars.



A travers ce nouvel acte le Sénégal veut améliorer l’alimentation en eau potable dans les zones de Saint-Louis, Kaolack et Kolda. «Il est essentiel d’investir dans l’eau pour favoriser le développement économique et social, améliorer la santé publique et lutter contre les changements climatiques au Sénégal. L’engagement pris aujourd’hui renforcera la coopération technique et financière étroite entre la SONES, la Banque européenne d’investissement et l’UE en vue d’étendre les services relatifs à l’eau dans notre pays», souligne Amadou Hott, sur sa page officielle.





L’aide non remboursable de l’UE annoncée lors du Forum mondial de l’eau à Dakar, en combinaison avec le prêt de la BEI, permettra à plus de 1,2 million de personnes vivant en zones urbaine et suburbaine d’accéder à de l’eau potable et de bénéficier d’un approvisionnement abordable du liquide précieux, ajoute Amadou Hott.