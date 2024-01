Promotion de l’engagement communautaire des jeunes : le projet « Bamtaare Sukaabe » mis sur orbite

Le préfet de Saint-Louis a présidé jeudi le lancement officiel du projet de Promotion de l’engagement communautaire des jeunes Bamtaare Sukaabe. Ce programme, financé par l’ USAID à hauteur de trois millions de dollars US pour une durée de cinq ans, sera mis en œuvre dans les régions de Saint-Louis, Matam, Louga et Dakar.



L’initiative vise à renforcer le leadership des jeunes dans leurs espaces communautaires en mettant en compétition des OSC de jeunes autour de projets solidaires pour le développement de leur communauté. Les bénéficiaires devront mobiliser les populations locales autour de leur projet et susciter la levée des ressources, en natures ou en numéraires.



Au final, les meilleurs projets bénéficient d’un complément financier pour réaliser leur projet à impact collectif ».