Promotion de l'entreprenariat : l'Institut français de Saint-Louis inaugure son incubateur (vidéo)

L’ambassadeur de France au Sénégal, a présidé lundi la cérémonie d’inauguration de l'incubateur de l'Institut français en présence du gouverneur de région et d’élus. Philip Lalliot a également donné le coup d’envoi d’une campagne de recrutement de la première cohorte d'entrepreneurs. ''L’incubateur de l’Institut Français du Sénégal à Saint-Louis (...) est au service de la jeunesse sénégalaise et plus particulièrement saint-louisienne, de son dynamisme et de sa créativité afin de saisir ces opportunités et de soutenir l’émergence de nouvelles activités dans ces secteurs de l’économie bleue.'', a-t-il dit. « Ce projet témoigne, selon lui, de la volonté de son pays de '' soutenir l'écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat sénégalais au plus prés des réalités économiques et sociales des territoires et au plus prés de la jeunesse qui entreprend », a ajouté le diplomate. En marge de la cérémonie, une table-ronde sur ‘’l'accompagnement et l'entrepreneuriat en zone Nord '' a été organisée.