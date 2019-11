Propreté urbaine : À GOXU MBACC, 18 relais formés (vidéo)

Dix-huit (18) jeunes du quartier de GOXU MBACC ont été formés sur le tri et la valorisation des déchets, le système de collecte et les techniques d’information et de communication. Ce programme entre dans le cadre d’un plan d’action mis en œuvre par le Conseil de quartier et financé par la Mairie de Saint-Louis. Mme Aida Mbaye DIENG, la première adjointe au maire de la ville qui présidait la clôture a salué le « l’engagement » et « volontarisme » affiché par Conseil de quartier pour rendre propre cette localité.



Elle a rappelé que cette session s’est déroulée en marge d’une vaste opération de désencombrement des berges de la localité menée par le service de nettoiement de la municipalité. « Je lance un appel pour la préservation du cadre de vie », a-t-elle dit en assurant que la Commune « ne ménagera aucun effort pour accompagner les conseils de quartier qui voudront s’inspirer de cette initiative ».



Iba DIAGNE, le président de cette instance a magnifié « la réactivité » et la « générosité » de Mansour FAYE, le maire de Saint-Louis. « Il a réagi spontanément dès que nous lui avons fait part de notre projet », a-t-il indiqué. " Ces relais communautaires vont conscientiser les populations sur les bons comportements à adopter et sur leur role à jouer dans la préservation de notre environnement", a signalé M. DIAGNE.



