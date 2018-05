Protection des données à caractère personnel : Awa Ndiaye pour une actualisation du cadre normatif et institutionnel

Depuis 2008, les innovations technologiques n'ont cessé de se multiplier et rendent la tâche plus difficile au régulateur et protecteur des données à caractère personnel. Les textes juridiques sont dépassés, les droits et libertés fondamentales sont plus que menacés et les sociétés privées deviennent davantage puissantes avec les masses de données qu'elles détiennent.