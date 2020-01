Querelles des vieux et des jeunes au sein de l’APR: Macky déterre la commission de discipline…

La réunion, d’hier lundi, du Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Apr a servi de tribune à l’apériste en chef pour ressusciter la Commission de discipline de son parti sur demande de Mahmouth Saleh.



Selon nos confrères de Rewmi, désormais tous les cas de désobéissance et de rébellion seront sanctionnés. Saleh est allé plus loin réclamant la suspension de Moustapha Diakhaté et Moustapha Cissé Lô pour leurs activités fractionnistes.



Mais le président de l’Apr a préféré passer l’éponge au motif qu’il était trop de sanctionner les mis en cause.



Toutefois Macky Sall a reproché au Parti de n’avoir pas réagi trop tôt que Diakhaté et Cissé Lô ont défié l’autorité. Pour le cas de son ex chef de cabinet, Macky estime que ce dernier s’est, lui-même, auto exclu de l’Apr.