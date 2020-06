RÉOUVERTURE DU TRANSPORT INTERURBAIN : « C’est une démission (…) On gouverne par la fermeté (…) Saint-Louis sera infectée », crie Me Alioune Abatalibe GUÈYE (vidéo)

L’avocat par ailleurs candidat à la Mairie de Saint-Louis fustige la décision du Gouvernement d’autoriser le transport urbain en pleine période de progression de la Covid-19. Pour lui, « c’est une démission du président Macky SALL » qui, selon lui met ainsi le peuple en danger. « On gouverne par la fermeté et par un regard porté sur l’intérêt inclusif de la Nation », a-t-il dit dans cet entretien avec NDARINFO. Au vu de cas récurrents de contamination enregistrés à Dakar, Me Alioune Abatalibe GUÈYE estime que la capitale devrait être mise en quarantaine pour sauver les autres localités jusqu’ici épargnées. Poursuivant, il indique que l’autorisation des transports de personnes entre régions « provoquera une catastrophe ». « Elle risque d’affecter Saint-Louis qui, depuis l’avènement de la maladie n’a pas de hausse d’infection. Le virus sera introduit à Saint-Louis », soutient le juriste.