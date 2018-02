RETOUR AU BERCAIL : « beaucoup de secteurs sont rentables et pourvoyeurs d’emplois à Saint-Louis », selon Zayire FALL (vidéo)

Après sa mise sur orbite au cours d’une cérémonie présidée par l’ancien sélectionneur national Amara TRAORE, l’association « Retour au bercail » se formalise. Déjà, l’intérêt se fait fortement sentir de la part de la diaspora Saint-Louisienne invitée par cette initiative à s’investir dans leur ville d’origine pour soutenir son émergence. Dans cet entretien avec NDARINFO, Zayire FALL, initiateur de ce concept, appelle les filles et filles de la ville, établis au Sénégal et à l’étranger, à revenir et s’investir dans le tourisme, la pêche, l’agriculture pour occuper leur place dans l’économie de la cité tricentenaire. M. FALL par ailleurs président du Mouvement Wallou NDAR soutient que ces secteurs précités sont rentables et pourvoyeurs d’emplois pour les jeunes confrontés au chômage. Entretien