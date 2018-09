Rallye Toulouse-Saint-Louis : un programme social multiforme

NDARINFO.COM

D’importantes activités à caractère social seront déroulées en marge de la 36e édition duqui devra faire cap sur la ville tricentenaire, vendredi dans l'après-midi. Le traditionnel baptême de l'air sera relancé sur le tarmac de l’aéroport régional pour permettre à des écoliers de la ville de contempler des vues ariennes de Saint-Louis.Le rallye va par ailleurs inaugurer des chambres à caractère historique à l'hôtel de la Poste et tiendra des conférences médicales au centre hospitalier régional, a appris Ndarinfo d’après le comité d’organisation. Des médicaments et du matériel médical à destination de dispensaires et de l'hôpital sont offerts, en marge de l’escale sur NDAR.Il faut signaler que cette année, un équipageeffectue un vol solidaire afin de récolter des fonds pour l'achat d'un échographe mobile pour le service pédiatrique cardiaque de Saint-Louis.