Ramadan: Les musulmans débutent le jeûne au Sénégal ce jeudi

La Commission d’Observation du Croissant Lunaire (CO.CL) annonce que le mois sacré du Ramadan débutera au Sénégal le jeudi 23 mars 2023, suite à l’observation du croissant lunaire.



La CO.CL, en coordination avec les Musulmans du Sénégal (CMS), s’est réunie ce mardi 21 mars 2023 pour observer le croissant lunaire marquant la fin du mois de Cha’bân et le début du mois de Ramadan.



Après avoir consulté ses correspondants nationaux et internationaux, la Commission a déclaré que la lune n’a pas été aperçue ce soir. Ainsi, le mercredi 22 mars 2023 complètera le mois de Cha’bân «Baraxlu» et le jeudi 23 mars 2023 marquera le début du mois lunaire de «Ramadan» (Koor) 1444 H.



Les fidèles musulmans se préparent à observer le jeûne et à accomplir les rites religieux associés au mois sacré du Ramadan. Ce mois est une période de piété, de réflexion et de solidarité envers les moins fortunés.