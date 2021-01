Rapport 2019 sur la gouvernance des industries extractives : Hausse des revenus générés par le secteur (vidéo)

Rapport 2019 sur la gouvernance des industries extractives : Hausse des revenus générés par le secteur (vidéo)

Le rapport de conciliation de l'Initiative relative à la transparence des industries extractives (ITIE) portant sur l’année 2019 a été présenté, mercredi, à Saint-Louis à la suite de sa publication le 17 janvier 2021. Les revenus générés par le secteur extractif totalisent un montant de 161 milliards en 2019 (dont 147,58 milliards sont allés au Budget de l’État) contre 122,2 milliards FCFA pour l’année 2018. Une hausse qui s’explique par le paiement de la deuxième tranche de financement de la construction de l’Institut National du Pétrole et du Gaz effectué par la société TOTAL E&P pour un montant de 10 Millions de USD (≈ 5,91 milliards de FCFA) au profit de l’État du Sénégal (conformément à l’article 19.6 du Contrat de Recherche et de Partage de Production d’hydrocarbures du bloc Ultra Deep Offshore (UDO). D’autres facteurs tels que l es paiements effectués par la société KOSMOS Energy en 2019, relatifs à des redressements fiscaux d’un montant de 5,21 milliards de FCFA et le règlement des services effectués par la société SGO en 2019, relatifs à des redressements fiscaux d’un montant de 5 milliards de FCFA, ont pu concourir à cette performance. Les conclusions résumées en vidéo ...