Rapport de l'ANSD : la Commune de Saint-Louis compte 254 171 habitants. Les femmes plus nombreuses à Gandiol et à Mpal

La population de la Commune de Saint-Louis est la plus dense du département avec 254 171 habitants, dont 130 257 hommes et 123 914 femmes. Elle est suivie de Gandon qui compte 71 080 habitants, dont 36 654 hommes et 34 426 femmes.



La Commune de Ndiébène Gandiol vient en troisième position avec une population à dominante féminine. Elles sont 14 845 contre 13 093 hommes, selon le rapport 2023 de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) parcouru par Ndarinfo.



La Commune de Fass-Ngom polarise 23 154 individus, dont 11 865 hommes et 11 289 femmes. Mpal ferme la marche avec plus de femmes que d'hommes. Sur 11 025 habitants, elles sont 5 743 contre 5 282 individus de sexe masculin.



